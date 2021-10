Стриминговый сервис HBO Max сообщил, что продолжение культового сериала Секс в большом городе зрители увидят в декабре 2021 года. Однако точная дата премьеры пока не озвучивается. Новый сериал получил название И просто так (And Just Like That).

Также сервис HBO Max показал небольшой тизер фрагменты бэкстейджа, а исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер приветствует зрителей в Нью-Йорке.

Сериал И просто так будет состоять из 10 серий по 30 минут.

О том, что началась работа над продолжением сериала Секс в большом городе стало известно в январе 2021 года. В сериале появятся три героини — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Согласно сюжету, действия будут разворачиваться спустя 20 лет после событий оригинального сериала. Каждая актриса получил по $1 млн за серию.

Для стримингого сервиса HBO Max этот сериал имеет стратегическое значение, так как он призван значительно расширить их аудиторию.

Первый тизер продолжения сериала Секс в большом городе

В сентябре HBO Max обнародовал первый тизер нового сезона культового сериала Секс в большом городе. После того, как Ким Кэттролл, которая играла Саманту, отказалась от съемок в проекте, на замену ей пришла другая актриса и новая героиня. Знаменитую тройку дополнила 50-летняя Николь Ари Паркер. Она сыграла роль Лизы Тодд Векслер — мамы троих детей и режиссера документальных фильмов.

Премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Лента транслировалась до 2004 года и оставила яркий след в современной поп-культуре. Сериал получил шесть премий Эмми, восемь Золотых глобусов, а также 36 других наград.