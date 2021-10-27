Американська акторка Анджеліна Джолі з усмішкою відповіла на запитання про співака The Weeknd, з яким їй приписують роман.

Під час одного з інтерв’ю, яке стосувалося фільму Вічні, де грає акторка, прозвучало питання про її можливі стосунки з 31-річним музикантом.

Так, ведучий перекрутив запитання щодо думки дітей 46-річної акторки про фільм.

– Ваші діти вже в тому віці, коли вони мають власну думку. Хотілося б знати, вони більш схвильовані тим, що ви знялися в цьому фільмі чи тим, що ви товаришуєте з The Weeknd? – спитав він.

Джолі холоднокровно усміхнулася і дала неоднозначну відповідь.

– Вони дуже схвильовані цим фільмом, саме фільмом, якщо ви про це питаєте, – сказала акторка.

Нагадаємо, раніше Анджеліну Джолі неодноразово помічали в компанії The Weeknd. Вперше пару помітили в Лос-Анджелесі, коли вони залишали заклад. Тоді очевидці сказали, що зустріч не була схожа на романтичну, а несла більш діловий характер.

Згодом їх знову побачили разом під час вечері у Санта-Моніці. В ресторан вони приїхали окремо, а ось поїхали разом. Чи пов’язують пару якісь романтичні стосунки, шанувальникам залишається лише гадати.

Крім того, акторку також бачили в компанії першого чоловіка Джонні Міллера.