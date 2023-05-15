Українська співачка Міка Ньютон прокоментувала скандал навколо пісні Loreen, з якою шведська співачка виграла на Євробаченні 2023.

Річ у тім, що конкурсна пісня Loreen Tattoo дуже схожа з композицією Міки В плену 2005 року. Після Євробачення 2023 на стримінгових сервісах з’явилася пісня від імені Ньютон під назвою Same tattoo, проте без слів, просто мелодія.

Міка поспішила запевнити, що це справа не її рук, і що ситуація, що склалася, загалом її засмучує, оскільки вона взагалі не хотіла нічого коментувати з приводу Loreen і Євробачення 2023.

– Мені не подобається, що хтось виклав цей трек. Я не випускала цю пісню, як це взагалі можливо Spotify і iTunes? Мені пишуть: Ти дійсно опублікувала цю пісню? Невже тобі так не подобається Loreen? Я нічого не робила, але хтось використав моє ім’я і випустив пісню на Spotify і iTunes, – сказала Міка Ньютон в Instagram-stories.

Співачка додала, що не має нічого проти Loreen, і вже з’ясовує, хто виклав трек від її імені. Зараз Міка Ньютон намагається домогтися, щоб пісню видалили.

– Я справді зараз засмучена. Мені не подобається, що хтось випустив цей трек. Зараз мені активно пишуть, що це зробила або я, або моя команда. Але в мене навіть немає команди. Є тільки я і мій чоловік, – пояснила Ньютон.

Додає, піарників чи менеджерів у неї немає, а тому в усьому потрібно розбиратися самій і домагатися того, щоб Spotify та iTunes видалили мелодію її пісні.

Ще до Євробачення 2023 користувачі мережі стали обговорювати плагіат пісні Loreen. Тоді Міка Ньютон відреагувала на схожість свого треку з конкурсною композицією шведської співачки.

Співачка сказала, що не хоче нічого коментувати, а тому драми не буде. Вона побажала Loreen перемоги.