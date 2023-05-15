Украинская певица Мика Ньютон прокомментировала скандал вокруг песни Loreen, с которой шведская певица выиграла на Евровидении 2023.

Дело в том, что конкурсная песня Loreen Tattoo очень схожа с композицией Мики В плену 2005 года. После Евровидения 2023 на стриминговых сервисах появилась песня от имени Ньютон под названием Same tattoo, однако без слов, просто мелодия.

Мика поспешила заверить, что это дело не ее рук, и что сложившаяся ситуация в целом ее расстраивает, поскольку она вообще не хотела ничего комментировать по поводу Loreen и Евровидения 2023.

— Мне не нравиться, что кто-то выложил этот трек. Я не выпускала эту песню, как это вообще возможно Spotify и iTunes? Мне пишут: Ты действительно опубликовала эту песню? Неужели тебе так не нравится Loreen? Я ничего не делала, но кто-то использовал мое имя и выпустил песню на Spotify и iTunes, — сказала Мика Ньютон в Instagram-stories.

Певица добавила, что не имеет ничего против Loreen, и уже выясняет, кто выложил трек от ее имени. Сейчас Мика Ньютон пытается добиться, чтобы песню удалили.

— Я действительно сейчас расстроена. Мне не нравится, что кто-то выпустил этот трек. Сейчас мне активно пишут, что это сделала или я, или моя команда. Но у меня даже нет команды. Есть только я и мой муж, — объяснила Ньютон.

Добавляет, пиарщиков или менеджеров у нее нет, а потому во всем нужно разбираться самой и добиваться того, чтобы Spotify и iTunes удалили мелодию ее песни.

Еще до Евровидения 2023 пользователи сети стали обсуждать плагиат песни Loreen. Тогда Мика Ньютон отреагировала но схожесть своего трека с конкурсной композицией шведской певицы.

Певица сказала, что не хочет ничего комментировать, а потому драмы не будет. Она пожелала Loreen победы.