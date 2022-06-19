Під час повномасштабної війни в Україні багатодітні татусі мають право виїхати за кордон. Однак не всі з них користуються такою можливістю, оскільки бажають залишатися в рідній країні. Хтось продовжує працювати, хтось пішов на фронт, а хтось займається волонтерством.

Факти ICTV вирішили скласти добірку багатодітних зіркових татусів, які вважали за краще залишитися в Україні під час війни.

Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як не бачив своїх дітей майже чотири місяці, оскільки з початку повномасштабної війни залишається на роботі. Разом із дружиною, журналісткою Тетяною Пушновою він виховує двох дітей – 10-річну Марту та 8-річного Ореста. Також він має 14-річного сина Марка.

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Вадим міг би виїхати за кордон, але вважав за краще залишитися та мовити для людей у ​​телемарафоні Єдиних новин.

Ведучий СТБ Григорій Решетнік у такий скрутний час для країни залишився з дружиною Христиною та дітьми в Україні. Подружжя виховує трьох синів – 9-річного Івана, 5-річного Дмитра та 19-місячного Олександра.

Сім’я виїжджала ненадовго з України, проте тоді Григорію треба було це зробити через роботу. Згодом вони повернулися і наразі перебувають у Києві.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя не тільки не виїхав з України, а й пішов захищати нашу країну. Таке рішення він ухвалив із перших днів повномасштабної війни.

Разом із дружиною, співачкою Alyosha він виховує 9-річного Романа, 6-річного Марка та 22-місячну доньку Марію.

Телеведучий Сергій Притула активно займається волонтерською діяльністю. Шоумен допомагав нашим військовим з 2014 року, проте зараз інші масштаби. Він купує необхідну амуніцію, техніку, проводить аукціони.

Притула має 14-річного сина Дмитра – від першого шлюбу. У другому шлюбі в шоумена народилося дві доньки – 5-річна Соломія та однорічна Стефанія.

Співак Олег Скрипка є рекордсменом серед зіркових багатодітних батьків, які не покинули Україну. У музиканта четверо дітей – 16-річний Роман, 14-річний Устим, 11-річна Олеся та 9-річна Зоряна.

Артист періодично виїжджає з території України, проте робить це у рамках благодійних концертів.

Фото: Христина Решетнік