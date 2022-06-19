Во время полномасштабной войны в Украине многодетные папы имеют право выехать за границу. Однако не все из них пользуются такой возможностью, поскольку желают оставаться в родной стране. Кто-то продолжает работать, кто-то пошел на фронт, а кто-то занимается волонтерством.

Факты ICTV решили составить подборку многодетных звездных отцов, которые предпочли остаться в Украине во время войны.

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпяк не видел своих детей почти четыре месяца, поскольку с начала полномасштабной войны остается на работе. Вместе с женой, журналисткой Татьяной Пушновой он воспитывает двоих детей — 10-летнюю Марту и 8-летнего Ореста. Также у него есть 14-летний сын Марк.

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Вадим мог бы выехать за границу, но предпочел остаться и вещать для людей в телемарафоне Единые новости.

Ведущий СТБ Григорий Решетник в столь трудное время для страны остался с женой Кристиной и детьми в Украине. Супруги воспитывают троих сыновей — 9-летнего Ивана, 5-летнего Дмитрия и 19-месячного Александра.

Семья выезжала ненадолго из Украины, однако тогда Григорию необходимо было это сделать из-за работы. После сразу же вернулись и сейчас находятся в Киеве.

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя не только не выехал из Украины, но и пошел защищать нашу страну. Такое решение он принял с первых дней полномасштабной войны.

Вместе с женой, певицей Alyosha он воспитывает 9-летнего Романа, 6-летнего Марка и 22-месячную дочь Марию.

Телеведущий Сергей Притула активно занимается волонтерской деятельностью. Шоумен помогал нашим военным с 2014 года, однако сейчас масштабы другие. Он закупает необходимую амуницию, технику, проводит аукционы.

У Притулы есть 14-летний сын Дмитрий — от первого брака. Во втором браке у шоумена родилось две дочери — 5-летняя Соломия и годовалая Стефания.

Певец Олег Скрипка является рекордсменом среди звездных многодетных отцов, которые не покинули Украину. У музыканта четверо детей — 16-летний Роман, 14-летний Устим, 11-летняя Олеся и 9-летняя Зоряна.

Артист периодически выезжает с территории Украины, однако делает это в рамках благотворительных концертов.

Фото: Кристина Решетник