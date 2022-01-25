Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 розподілили учасників по двох півфіналах. За результатами жеребкування представник України виступатиме у першому півфіналі.

Перший півфінал

Перша частина:

Албанія

Латвія

Швейцарія

Словенія

Болгарія

Молдова

Україна

Литва

Нідерланди

Друга частина:

Норвегія

Росія

Португалія

Данія

Арменія

Австрія

Хорватія

Ісландія

Греція

Другий півфінал

Перша частина:

Австралія

Грузія

Кіпр

Сербія

Фінляндія

Азербайджан

Сан-Марино

Ізраїль

Мальта

Друга частина:

Чорногорія

Румунія

Чехія

Польща

Бельгія

Північна Македонія

Швеція

Естонія

Ірландія

Автоматично у фінал потрапляють країни “великої п’ятірки”, а саме: Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція. Таке право було надане цим країнам завдяки тому, що вони є засновниками та спонсорами конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни. Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, що Україна ще не визначилася із учасником Євробачення 2022. Загалом за перемогу у нацвідборі змагатимуться вісім фіналістів, які прагнуть виступити на міжнародній сцені.

Фінал нацвідбору пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший.