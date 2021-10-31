Хто провокував ДТП, а кому лось заважав: історії зіркових водіїв на дорозі

В Україні 31 жовтня святкую День автомобіліста. Вже всі звикли, що на дорозі існує окремий світ зі своїми правилами, прикметами та настановами.

Факти ICTV розпитали українських знаменитостей, про те, які вони водії, а також, які позаштатні ситуації у них траплялися в дорозі.

А випробувати страх за кермом, як водички попити, тому що на вашому шляху може зустрітися бездумний лихач, ожеледиця чи дерево, що виросло у невдалому місці.

Хореограф і суддя шоу Україна має талант Женя Кот поділився, що його двічі сильно занесло взимку.

– Вперше я вальсував на дорозі на своєму першому авто. Добре, що дорога тоді була вільна. Я побачив, що асфальт виблискує, тож вирішив пригальмувати, а це була моя прикра помилка, бо машину закрутило. Ми зробили три обороти, а потім з’їхали у кювет. На щастя, автомобіль був цілий, ми теж не постраждали, – розповів Кот, який за кермом майже 10 років.

Відомий блогер та учасник реаліті Холостячка 2 Роман Свечкоренко розповів, що його страх здолав, коли він їхав трасою Львів – Київ майже о третій годині ночі.

– Було близько пів на третю ночі, і раптом на дорозі з’являється величезний лось! Просто неймовірні розміри. Нагадаю, що їхня вага варіюється від 300 до 600 кг, і я знаю купу ситуацій, коли лось залітав у салон через лобове скло через свою вагу та високі ноги з дуже фатальними наслідками. На щастя, ледве вдалося уникнути зіткнення, – зазначив блогер.

За словами артиста Gena Viter, у нього вже 17 років водійського досвіду, тому страх водіння відійшов.

– Не комфортно, коли їду незнайомою дорогою між невеликими населеними пунктами, де немає достатнього освітлення, знаків та розмітки. Доводиться бути максимально пильним, щоб якийсь заєць раптово не вискочив під колеса і не завадив рухатися далі, – розповів Gena Viter.

У житті знаменитих також трапляються ДТП. Зокрема Женя Кот в заторі трішки відволікся і “поцьомав” авто, яке стояло попереду, проте жодних суттєвиш пошкоджень не зазнав.

А ось Gena Viter поталанило менше, тому що він потрапив у серйозну аварію.

– На жаль, була у мене ДТП. Я не був винний. Моя машина стояла на перехресті, і ззаду в мене влетіла багатотонна вантажівка, зім’явши машину. Завдяки тому, що я був пристебнутий, особисто для мене все обійшлося благополучно. Фізично я особливо не постраждав. А моя машина дуже, – зазначив артист.

Також в аваріях встиг побувати і комік Андрій Рибак, загалом у нього їх було чотири. За його словами, двічі у зад його машини виїжджали на пішохідних переходах.

– Одного разу мене занесло взимку на ожеледиці, я зачепив відбійник. Причому тоді був не на своїй машині, а взяв на тест-драйв із салону, їздив на ній лише тиждень. Розбив фару. Добре, що машина була застрахована. Ще одна ДТП – коли я справді задивився у заторі в телефон або відволікся, і дуже легко вдарив машину, яка їхала попереду. Я погнув собі номер, а інше авто отримало вм’ятину. Ми з жінкою одразу про все домовилися, я надіслав їй гроші і роз’їхалися, – поділився Рибак.

Іноді аварії на дорозі – це поворот долі, через те, що ми не можемо прорахувати діях інших водіїв. Однак левова частка все таки лежить на наших плечах.

За словами Романа Свечкоренка, він дуже спокійно їздить.

– 90% своєї їзди я вожу спокійно, як пенсіонер, але іноді, коли хочеться, чи потрібно доїхати швидше, трохи натискаю на педель, – зазначив учасник реаліті Холостячка 2.

А комік Андрій Рибак зазначає, що намагається бути обережним, хоч він і любить швидку їзду.

– Якщо ситуація на дорозі проблематична та багато машин, я розумію, що лихачити та швидко їхати небезпечно не лише для себе, а й для інших водіїв. Але якщо це широка і вільна дорога, з гарним обмеженням швидкості пересування, я скористаюся такою можливістю, – розповів комік.

За словами Жені Кота, його дружина вважає, що хореограф на дорозі поводиться трохи різко та агресивно, навіть коли їде досить повільно.

– Буває по-різному. Іноді я їду дуже обережно, а буває, що можу прискоритись, є такий грішок за мною. Однак, навіть коли я їду повільно, то, як каже моя дружина, я агресивний на дорозі. Наприклад, гальмую різко. Але, як на мене, я пильний водій, – розповів Женя Кіт.

А ось Gena Viter зазначив, що раніше любить натиснути на газ. Однак із віком зрозумів, що на дорозі він несе відповідальність не лише за своє життя.

– З роками мій стиль водіння став правильнішим, акуратнішим і продуманішим, – додав співак.

Також у біді на дорозі може виявитися кожен, тому багато хто вважає своїм обов’язком допомогти іншим автомобілістам.

– Завжди намагаюся дякувати іншим водіям, якщо вони мене, наприклад, пропустили під час виїзду з паркування або перебудови у смузі. І чекаю від інших водіїв того самого. А якщо вони роблять інакше – роблю про них дуже погані висновки, як про людей. Прямо в машині і прямо вголос (посміхається). Чи допомагаю я водіям? Так, намагаюся допомагати. Кілька разів зупинявся в місті і за містом, коли бачив, що машина стоїть на узбіччі. Кілька разів допомагав зарядити акумулятор. Намагаюся це робити, бо вірю, що якщо ти допомагаєш, допоможуть і тобі, – поділився Андрій Рибак.

Женя Кот також розповів, що кілька разів зупинявся, щоб прикурити чужому авто.

Одного разу брав на буксир. Також допоміг штовхнути автомобіль, який застряг у снігу, – зазначив хореограф.

Артист Gena Viter також висловив повну готовність допомогти іншим автомобілістам у дорозі.

– Так, якщо є така необхідність та можливість, я завжди допомагаю власнику автомобіля, в якого щось сталося. Але, чесно кажучи, в моїй машині немає навіть запасного колеса, необхідно викликати евакуатор. Тому максимум можу допомогти аптечкою, якщо необхідний вогнегасник, – розповів артист.