Кто провоцировал ДТП, а кому лось мешал: истории звездных водителей на дороге

В Украине 31 октября праздную День автомобилиста. Уже все привыкли, что на дороге существует отдельный мир со своими правилами, приметами и установками.

Факты ICTV расспросили украинских знаменитостей, о том какие они водители, а также какие внештатные ситуации у них случались в дороге.

А испытать страх за рулем, как водички попить, так как на вашем пути может встретиться бездумный лихач, гололед или дерево, которое выросло в неудачном месте.

Хореограф и судья шоу Україна має талант Женя Кот поделился, что его два раза сильно занесло зимой.

— Впервые я вальсировал на дороге на своем первом авто. Хорошо, что дорога тогда была свободная. Я увидел, что асфальт сверкает, поэтому решил притормозить, а это была моя досадная ошибка, потому что машину закрутило. Мы совершили три оборота, а потом съехали в кювет. К счастью, автомобиль был цел, мы тоже не пострадали, – рассказал Кот, который за рулем почти 10 лет.

Известный блогер и участник реалити Холостячка 2 Роман Свечкоренко рассказал, что его страх одолел, когда он ехал по трассе Львов — Киев почти в три часа ночи.

— Время на часах было около половины третьего ночи, и вдруг на дороге появляется огромнейший лось! Просто невероятных размеров. Напомню, что их вес варьируется от 300 до 600 кг, и я знаю кучу ситуаций, когда лось залетал в салон через лобовое стекло из-за своего веса и высоких ног с очень фатальными последствиями. К счастью, еле-еле удалось избежать столкновения, — отметил блогер.

По словам артиста Gena Viter у него уже 17 лет водительского опыта, поэтому страх вождения отошел.

— Не комфортно, когда еду по незнакомой дороге между небольшими населенными пунктами, где нет достаточного освещения, указателей и разметки. Приходится быть максимально бдительным, чтобы никакой проселочный заяц внезапно не выскочил под колеса и не помешал двигаться дальше, — рассказал Gena Viter.

В жизни знаменитых также случаются ДТП. В частности Женя Кот в пробке немножко отвлекся и “поцеловал” стоящее впереди авто, однако никаких существенных повреждений не получил.

А вот Gena Viter повезло меньше, так как он попал в серьезную аварию.

— К сожалению, было у меня ДТП. Я не был виновен. Моя машина стояла на перекрестке, и сзади в меня влетел многотонный грузовики смял машину. Благодаря тому, что я был пристегнут, лично для меня все обошлось благополучно. Физически я особо не пострадал. А моя машина очень, — отметил артист.

Также в авариях успел побывать и комик Андрей Рыбак, всего у него их было четыре. По его словам, дважды в зад его машины выезжали на пешеходных переходах.

— Один раз меня занесло зимой на гололеде, я зацепил отбойник. Причем тогда был не на своей машине, а взял на тест-драйв из салона, ездил на ней всего неделю. Разбил фару. Благо, машина была застрахована. Еще одно ДТП – когда я действительно засмотрелся в пробке в телефон или отвлекся, и очень легко ударил машину, которая ехала впереди. Я погнул себе номер, а у другой машины была маленькая вмятина. Мы с женщиной сразу обо всем договорились, я отправил ей деньги, и разъехались, — поделился Рыбак.

Если иногда аварии на дороге — это рог судьбы, в силу тог, что мы не можем просчитать действиях других водителей. Однако львиная доля все таки лежит на наших плечах.

По словам Романа Свечкоренко, он вовсе очень спокойно ездит.

— 90% своей езды я вожу спокойно, по-пенсионерски, но иногда, когда хочется, либо нужно доехать быстрее, чуть-чуть давлю на педель, — отметил участник реалити Холостячка 2.

А комик Андрей Рыбак отмечает, что старается быть аккуратным, хотя он и любит быструю езду.

Если ситуация на дороге проблематичная и много машин, я понимаю, что лихачить и быстро ехать опасно не только для себя, но и для других водителей. Но если это широкая и свободная дорога, с хорошим ограничением по скорости передвижения, я воспользуюсь такой возможностью, — рассказал комик.

По словам Жени Кота, его жена считает, что хореограф на дороге ведет себя несколько резко и агрессивно, даже когда едет довольно медленно.

— Бывает по-разному. Иногда я еду очень осторожно, а бывает, что могу ускориться, есть такой грешок за мной. Однако, даже, когда я еду медленно, то, как говорит моя жена, я агрессивен на дороге. Например, торможу резко. Но, как мне кажется, я бдительный водитель, — рассказал Женя Кот.

А вот Gena Viter отметил, что раньше любит надавить на газ. Однако с возрастом понял, что на дороге он несет ответственность не только за свою жизнь.

— С годами мой стиль вождения стал более правильным, аккуратным и продуманным, — добавил певец.

Также на в беде на дороге может оказаться каждый, поэтому многие считают своим долгом помочь другим автомобилистам.

— Всегда стараюсь благодарить других водителей, если они меня, например, пропустили при выезде с парковки или перестроении полосы. И жду от других водителей того же. А если они поступают иначе – делаю о них очень плохие выводы, как о людях. Прямо в машине и прямо вслух (улыбается). Помогаю ли я водителям? Да, стараюсь помогать. Пару раз останавливался в городе и за городом, когда видел, что машина стоит у обочины. Несколько раз помогал зарядить аккумулятор. Стараюсь это делать, потому что верю, что, если ты помогаешь, помогут и тебе, — поделился Андрей Рыбак.

Женя кот также рассказал, что пару раз останавливался, чтобы прикурить чужому авто.

Один раз брал на буксир. Также помог толкнуть автомобиль, который застрял в снегу, — отметил хореограф.

Артист Gena Viter также выразил полную готовность помочь другим автомобилистам в дороге.

— Да, если есть такая необходимость и возможность, я всегда помогаю владельцу автомобиля, у которого что-то произошло. Но, честно говоря, в моей машине, нет даже запасного колеса, необходимо вызывать эвакуатор. Поэтому максимум могу помочь, аптечкой, если необходим огнетушитель, — рассказал артист.