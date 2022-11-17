Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2023 оголосив шортлист учасників. Хто виступить у фіналі відбору на Євробачення 2023 – список дивіться у матеріалі.

2TONE – Квітка Angelina – Stronger DEMCHUK – Alive FIINKA – Довбуш Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ – Колискова Moisei – I’m Not Alone OY Sound System – Ой, тужу Tember Blanche – Я вдома TVORCHI – Heart Of Steel

Нагадаємо, у повному списку учасників Євробачення 2023 було 36 артистів – як відомі, так і ті, про яких українці дізналися вперше.

Згодом Lue Bason відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення 2023 – учаснику не сподобався вайб онлайн-відбору, а також “затягування” з оголошенням списку фіналістів.

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Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося вже наступного місяця – фінал Нацвідбору запланований на 17 грудня. Заради безпеки учасники співатимуть в укритті.