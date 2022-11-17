Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2023 оголосив шортлист учасників. Хто виступить у фіналі відбору на Євробачення 2023 – список дивіться у матеріалі.
- 2TONE – Квітка
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – Довбуш
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – Колискова
- Moisei – I’m Not Alone
- OY Sound System – Ой, тужу
- Tember Blanche – Я вдома
- TVORCHI – Heart Of Steel
Нагадаємо, у повному списку учасників Євробачення 2023 було 36 артистів – як відомі, так і ті, про яких українці дізналися вперше.
Згодом Lue Bason відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення 2023 – учаснику не сподобався вайб онлайн-відбору, а також “затягування” з оголошенням списку фіналістів.
Зараз дивляться
Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося вже наступного місяця – фінал Нацвідбору запланований на 17 грудня. Заради безпеки учасники співатимуть в укритті.