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Хто представить Україну на Євробаченні 2023: визначилися фіналісти Нацвідбору

17 Листопада 2022, 11:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення
Джерело: Depositphotos

Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2023 оголосив шортлист учасників. Хто виступить у фіналі відбору на Євробачення 2023 – список дивіться у матеріалі.

  1. 2TONE – Квітка
  2. Angelina – Stronger
  3. DEMCHUK – Alive
  4. FIINKA – Довбуш
  5. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
  6. KRUTЬ – Колискова
  7. Moisei – I’m Not Alone
  8. OY Sound System – Ой, тужу
  9. Tember Blanche – Я вдома
  10. TVORCHI – Heart Of Steel

Нагадаємо, у повному списку учасників Євробачення 2023 було 36 артистів – як відомі, так і ті, про яких українці дізналися вперше.

Згодом Lue Bason відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення 2023 – учаснику не сподобався вайб онлайн-відбору, а також “затягування” з оголошенням списку фіналістів.

Зараз дивляться

Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємося вже наступного місяця – фінал Нацвідбору запланований на 17 грудня. Заради безпеки учасники співатимуть в укритті.

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Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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