Певица Tayanna подогрела интерес поклонников к личной жизни. Артистка неожиданно предстала в свадебном платье.

Снимок в праздничном наряде исполнительница обнародовала в Instagram. На черно-белом фото, поднеся сложенные руки к лицу, Tayanna сидит в платье с глубоким декольте.

— Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца, — написала под кадром артистка.

Подписчики отметили, что свадебное платье Tayanna к лицу. Некоторые задались вопросом — кто жених и кинулись поздравлять исполнительницу, а кто-то предположил, что такой образ создан для нового клипа.

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Невероятно красивая.

Кто жених?

Красивая невеста.

Поздравляю, такая красивая! Счастья!

Невеста?

Может это для съемок клипа?

Прекрасная, просто не узнать!

Нежная.

Вау! Поздравляю! — Пишут пользователи сети.

Напомним, еще в июле Tayanna рассказала о расставании с парнем Александром. Тогда артистка сказала, что они стали жить по отдельности, поскольку не смогли справиться с трудным периодом.

Решение уйти приняла исполнительница, поскольку возлюбленный задавался вопросом — что такое любовь и ему сложно было сказать ей три заветных слова.