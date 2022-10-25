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Кто жених? Tayanna примеряла свадебное платье

25 октября 2022, 15:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кто жених? Tayanna примеряла свадебное платье
Источник: Tayanna

Певица Tayanna подогрела интерес поклонников к личной жизни. Артистка неожиданно предстала в свадебном платье.

Снимок в праздничном наряде исполнительница обнародовала в Instagram. На черно-белом фото, поднеся сложенные руки к лицу, Tayanna сидит в платье с глубоким декольте.

— Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца, — написала под кадром артистка.

Подписчики отметили, что свадебное платье Tayanna к лицу. Некоторые задались вопросом — кто жених и кинулись поздравлять исполнительницу, а кто-то предположил, что такой образ создан для нового клипа.

Сейчас смотрят
  • Невероятно красивая.
  • Кто жених?
  • Красивая невеста.
  • Поздравляю, такая красивая! Счастья!
  • Невеста?
  • Может это для съемок клипа?
  • Прекрасная, просто не узнать!
  • Нежная.
  • Вау! Поздравляю! — Пишут пользователи сети.
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Напомним, еще в июле Tayanna рассказала о расставании с парнем Александром. Тогда артистка сказала, что они стали жить по отдельности, поскольку не смогли справиться с трудным периодом.

Решение уйти приняла исполнительница, поскольку возлюбленный задавался вопросом — что такое любовь и ему сложно было сказать ей три заветных слова.

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