Певица Tayanna подогрела интерес поклонников к личной жизни. Артистка неожиданно предстала в свадебном платье.
Снимок в праздничном наряде исполнительница обнародовала в Instagram. На черно-белом фото, поднеся сложенные руки к лицу, Tayanna сидит в платье с глубоким декольте.
— Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца, — написала под кадром артистка.
Подписчики отметили, что свадебное платье Tayanna к лицу. Некоторые задались вопросом — кто жених и кинулись поздравлять исполнительницу, а кто-то предположил, что такой образ создан для нового клипа.
- Невероятно красивая.
- Кто жених?
- Красивая невеста.
- Поздравляю, такая красивая! Счастья!
- Невеста?
- Может это для съемок клипа?
- Прекрасная, просто не узнать!
- Нежная.
- Вау! Поздравляю! — Пишут пользователи сети.
Напомним, еще в июле Tayanna рассказала о расставании с парнем Александром. Тогда артистка сказала, что они стали жить по отдельности, поскольку не смогли справиться с трудным периодом.
Решение уйти приняла исполнительница, поскольку возлюбленный задавался вопросом — что такое любовь и ему сложно было сказать ей три заветных слова.