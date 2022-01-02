Так вже повелося, що в Україні до святкування Нового року ставляться сумлінно, готуються заздалегідь. Але хто сказав, що навіть за ретельної підготовки не може бути косяків.

Українські зірки поділилися, що далеко не кожен Новий рік у них проходив за загальноприйнятими канонами.

Хтось олів’є нарізав у пустелі, хтось людей рятував, а хтось просто проспав.

Факти ICTV розпитали наших знаменитостей про те, які курйози траплялися з ними на Новий рік.

Популярний співак Микита Алексєєв поділився, що йому довелося зустрічати Новий рік в аеропорту, тому що треба було прямувати з одного виступу на інший.

– Дивні відчуття, коли тобі треба летіти у ніч на 1 січня. Все нагадує Silent Hill (посилання до фільму жахів, – Ред.). По-перше, в аеропорту немає нікого. Це було дуже незвично. Ба більше, ми тоді вийшли з концерту, святкової атмосфери і потрапили в досить побутову. Було цікаво спостерігати за людьми, яким довелося мандрувати того дня. Коли ми вийшли в іншому місті о 5-й ранку, то був туман. Велике місто, але воно було порожнє, ні душі, – розповів Алексєєв.

А ось Dzidzio напередодні Нового року застряг у ліфті. Вдалося йому звідти вибратись за 5 хвилин до святкування.

Також він розповів, що курйоз стався, коли він уперше вирішив святкувати Новий рік не з сім’єю, а з друзями. Думаю, що всі пам’ятають цей важливий крок до дорослішання, коли ти тремтячим голосом намагаєшся сказати батькам, що відмовляєшся від Блакитного вогника та олів’є на користь друзів напідпитку.

– Мені тоді здавалося, що я дорослий. Прийшов до мами і сказав: Святкуватиму з хлопцями. Мама відповіла: Іди, залиш мене одну. Я звикла бути на самоті. І тут мама починає розігрувати такий собі театр, плакати. Вона сказала, що йде спати. Я пішов тоді до неї, а вона сховалась за дровами. Ну я таки залишився тієї ночі з нею. Хоча за ту роль я дав би їй Оскара, – поділив артист.

Він зазначив, що має добрі стосунки з мамою. Адже життя надто коротке, щоб витрачати його на сварки з близькими.

Раніше Леся Нікітюк була ведучою тревел-шоу Орел і Решка. Саме в ті часи вона мала незвичайний Новий рік – у пустелі Намібії.

Завдяки щасливому випадку, знімальній групі туди передали горошок і лікарську ковбасу. Тому вони вирішили, що там зобов’язані приготувати салат олів’є. А заїдали вони його дешевими місцевими устрицями.

– Вони там дуже дешеві. Ми тоді 10 кг купили лише за $100. Усі пальці собі порізали, поки їх відкривали, – поділилася телеведуча.

Також вона розповіла про неприємний випадок на Новий рік. 31 грудня хтось розбив вікна у її машині й витяг усі подарунки, які Нікітюк купила для рідних та близьких.

– Я того дня вирішила відвезти авто в сервіс. У шапці, светрі, тому що дуло дуже сильно. У найближчому сервісі мені сказали, що полагодять не раніше 8 січня. Я тоді в Instagram розповіла про цей випадок. І вже о 17.00 31 грудня мені написали хлопці, які мають сервіс прокату авто. Вони мені безкоштовно пригнали автомобіль, щоб я могла з’їздити додому на свята, – розповіла Леся Нікітюк.

Якщо вам здається, що співак та саунд-продюсер Артем Пивоваров – добрий і вихований чоловік, то вам не здається. Ще підлітком він разом із другом зустрів Новий рік у медпункті в компанії медиків та незнайомої жінки.

– За 40 хвилин до Нового року ми з другом вирішили сходити до магазину. Коли ми вже поверталися, побачили, як жінка оступилася на сходах і пошкодила ногу. Ми розуміли, що це напередодні Нового року, і швидку викликати буде складно. Ми взяли її під руки і пішли до найближчого медпункту, – поділився Артем.

За його словами, повернутися додому до Нового року вони вже не встигали.

– За 10 хвилин до Нового року ми зрозуміли, що зустрічатимемо його з медсестрами, старшим фельдшером і незнайомою жінкою. Сподіваюся, що у неї все гаразд зі здоров’ям. Мені тоді було років 13, – зазначив Пивоваров.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво одного разу вирішив відзначити Новий рік із друзями у Парижі (Франція). Рік у нього був напружений, переліт теж. Тому шеф-кухар приїхав до Парижа втомленим.

Він хотів просто відпочити перед зустріччю Нового року і закрився в готельному номері. Яким же був його подив, коли прокинувся він лише наступного дня. Проте Ектор не засмутився і пішов гуляти пустельними ранковими вулицями Парижа, доки його товариші відсипалися.