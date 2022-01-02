Так уже повелось, что в Украине к празднованию Нового года подходят обстоятельно, готовятся заранее. Но, кто сказал, что даже при скрупулезной подготовке не может быть косяков.

Украинские звезды поделились, что далеко не каждый Новый год у них проходил по общепринятым канонам.

Кто-то оливье нарезал в пустыне, кто-то людей спасал, а кто-то и вовсе проспал.

Факты ICTV расспросили наших знаменитостей о том, какие курьезы случались с ними на Новый год.

Популярный певец Никита Алексеев поделился, что ему пришлось встречать Новый год в аэропорту, так как нужно было перемещаться с одного выступления на другое.

— Странные ощущение, когда тебе нужно лететь в ночь на 1 января. Все напоминает Silent Hill (отсылка к фильму ужасов, — Ред.). Во-первых, в аэропорту никого нет. Это было очень необычно. Тем более, мы тогда вышли с концерта, праздничной атмосферы и попали в достаточно бытовую. Было интересно наблюдать за людьми, которым пришлось путешествовать в такой день. Когда мы вышли в другом городе в 5 утра, то был туман. Большой город, но он был пустой, ни души, — рассказал Алексеев.

А вот Dzidzio в канун Нового года застрял в лифте. Удалось ему оттуда выбраться за 5 минут до празднований.

Также он рассказал, что курьез произошел, когда он впервые решил праздновать Новый год не с семьей, а с друзьями. Думаю, что все помнят этот важный шаг к взрослению, когда ты дрожащим голосом пытаешься сказать родителям, что отказываешься от Голубого огонька и оливье в пользу подвыпивших друзей.

— Мне тогда казалось, что я взрослый. Пришел к маме и сказал: Буду праздновать с ребятами. Мама ответила: Иди, оставь меня одну. Я привыкла быть одна. И тут мама начинает разыгрывать такой себе театр, плакать. Она сказала, что идет спать. Я пошел тогда к ней, а она за дровами спряталась. Ну я таки остался в ту ночь с ней. Хотя за ту роль я бы дал ей Оскар, — поделил артист.

Он отметил, что у него отличные отношения с мамой. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры с близкими.

Ранее Леся Никитюк была ведущей трэвел-шоу Орел и Решка. Именно в те времена у нее был необычный Новый год — в пустыне Намибии.

По счастливой случайности, съемочной группе туда передали горошек и докторскую колбасу. Поэтому они решили, что обязаны там приготовить салат оливье. А заедали они его дешевыми местными устрицами.

— Они там очень дешевые. Мы тогда 10 кг купили всего за $100. Все пальцы себе порезали, пока их открывали, — поделилась телеведущая.

Также она рассказала о неприятном случае на Новый год. 31 декабря кто-то разбил окна в ее машине и вытащил все подарки, которые Никитюк купила для родных и близких.

— Я в тот самый день решила отвезти авто в сервис. В шапке, свитере, так как дуло очень сильно. В ближайшем сервисе мне сказали, что починят не раньше 8 января. Я тогда в Instagram рассказала об этом случае. И уже в 17.00 31 декабря мне написали ребята, которые владеют сервисом проката авто. Они мне бесплатно пригнали автомобиль, чтобы я могла съездить домой на праздники, — рассказала Леся Никитюк.

Если вам кажется, что певец и саунд-продюсер Артем Пивоваров — хороший и воспитанный мужчина, то вам не кажется. Еще подростком он вместе с другом встретил Новый год в медпункте в компании медиков и незнакомой женщины.

— За 40 минут до Нового года мы с другом решили сходить в магазин. Когда мы уже возвращались, то увидели, как женщина оступилась на ступеньках и повредила ногу. Мы понимали, что это канун Нового года, и скорую вызвать будет сложно. Мы взяли ее под руки и пошли в ближайший медпункт, — поделился Артем.

По его словам, вернуться домой до Нового года они уже не успевали.

— За 10 минут до Нового года мы поняли, что встречать его будем с медсестрами, старшим фельдшером и незнакомой женщиной. Надеюсь, что у нее все хорошо со здоровьем. Мне тогда было лет 13, — отметил Пивоваров.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво однажды решил отметить Новый год с друзьями в Париже (Франция). Год у него был напряженный, перелет тоже. Поэтому шеф-повар приехал в Париж уставшим.

Он хотел просто отдохнуть перед встречей Нового года и закрылся в отельном номере. Каким же было его удивление, когда проснулся он лишь на следующий день. Однако Эктор не расстроился и пошел гулять пустынными утренними улицами Парижа, пока его товарищи отсыпались.