29 ноября в 20.20 на телеканале ICTV стартует шоу Кто хочет стать миллионером, где участники будут демонстрировать свои знания в борьбе за главный денежный приз.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV шеф-редактор проекта Александра Музычук приоткрыла занавес съемок и рассказала, как отбирали участников для шоу и создавали вопросы.

— Много ли анкет вы получили для участия в шоу?

— Анкеты на участие в шоу продолжают сыпаться до сих пор, их очень много. В первые три дня мы уже получили около 300 анкет и кастинг-отдел даже не успевал все обработать, потому что у нас было достаточно мало времени на подготовку. Но мы надеемся, что все эти люди попадут в другие сезоны проекта.

– Как вы отбирали участников для шоу?

Участники проходят несколько отборов, это не только интервью. Они проходят тесты, где мы смотрим на их интеллектуальные способности и способность рассуждать логически. Нам интересно посмотреть, как человек отвечает. Все вопросы мы создавали таким образом, чтобы человек мог опираться на свой опыт, свои знания и прийти логически к тому или иному ответу.

Первый уровень вопросов у нас обычно очень легкий. Первые три – юмористические, чтобы участник смог расслабиться и понять, что здесь все свои, все спокойно. Они стоят 100, 500 грн, которые можно спокойно заработать и почувствовать уверенность в себе. Затем уровень сложности повышается, но мы надеемся, что кто-то преодолеет эту 15-ю строчку (миллион) и даст правильный ответ.

Мне кажется, у нас в Украине очень умные люди. Каждый день участники нас действительно удивляют, у них очень неожиданные сферы интересов и знаний. Украинцы – умная нация, и мы очень хотим дать миллион самому умному.

— Привлекаете ли экспертов для создания вопросов?

– Да, у нас вообще большая команда. Мы стараемся подходить к вопросам таким образом, чтобы это было логично и интересно. В команде мы каждый день присылаем какие-то факты друг другу, какие-то новые штуки, мы сами очень любим играть в эту игру. Даже ночью мы можем обмениваться идеями и новой информацией.

Очень круто, что такой проект вообще вернулся в Украину, и классно, когда человек может выиграть деньги благодаря своим знаниям.

— Какие самые молодые и старшие участники участвовали в шоу?

— Для участия в шоу мы отбираем участников старше 18 лет. Самому молодому около 30 лет, если я не ошибаюсь. У нас просто было очень много претендентов разных возрастных категорий. Старшим участникам, кажется, 57 и 68 лет. Это интересно, потому что у каждого возраста свои приоритеты, свои знания. Некоторые простые для молодежи вопросы могут показаться сложными людям почтенного возраста, и наоборот.