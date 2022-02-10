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Хто хоче стати мільйонером повертається з другим сезоном на ICTV

10 Лютого 2022, 13:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто хоче стати мільйонером повертається з другим сезоном на ICTV
Джерело: ICTV

Легендарне міжнародне шоу Хто хоче стати мільйонером? знову з’явиться на екранах українців. Крісло учасника чекає на щасливчика, який виграє мільйон.

Набір учасників розпочався вже цього тижня. Заходьте на сайт каналу та заповнюйте анкету.

Правила гри залишаються незмінні, як і її ведучий Стас Боклан.

Одному учаснику, Олегу Морозу із Сумщини, фортуна вже усміхнулася у першому сезоні. Він зміг відповісти правильно на всі запитання і стати мільйонером.

– Перед Новим роком глядачі вже могли впевнитися, що прості люди можуть стати мільйонерами лише за допомогою свого інтелекту та вдачі. Головне, наважитися на участь і пройти відбір. Ми з креативною командою вже готові робити наступних українців багатими і щасливими, ‒ говорить генеральна креативна продюсерка програмного напрямку ICTV Тетяна Гребенік.

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Якщо ви досі не можете наважитися на участь у шоу Хто хоче стати мільйонером, пройдіть тест Фактів ICTV та перевірте свої знання.

Теги
ICTV , Стас Боклан , Хто хоче стати мільйонером
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