Легендарное международное шоу Кто хочет стать миллионером? снова появится на экранах украинцев. Кресло участника ждет счастливчика, который выиграет миллион.

Набор участников начался уже на этой неделе. Заходите на сайт канала и заполняйте анкету.

Правила игры остаются неизменными, как и ее ведущий Стас Боклан.

Одному участнику Олегу Морозу из Сумщины фортуна уже улыбнулась в первом сезоне. Он смог ответить правильно на все вопросы и стать миллионером.

— Перед Новым годом зрители уже могли убедиться, что простые люди могут стать миллионерами только с помощью своего интеллекта и удачи. Главное, решиться на участие и пройти отбор. Мы с креативной командой уже готовы делать следующих украинцев богатыми и счастливыми, – говорит генеральная креативная продюсерка программного направления ICTV Татьяна Гребеник.

Если вы до сих пор не можете решиться на участие в шоу Кто хочет стать миллионером, пройдите тест Фактов ICTV и проверьте свои знания.