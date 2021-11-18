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Хто хоче стати мільйонером покажуть на ICTV у листопаді – дата

18 Листопада 2021, 10:49
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Хто хоче стати мільйонером покажуть на ICTV у листопаді – дата
Джерело: ICTV

Канал ICTV вже розкрив багато деталей про запуск легендарного шоу Хто хоче стати мільйонером. Однак залишилося дізнатися, коли ж українці зможуть насолодитися переглядом очікуваних ігор розуму. Отож – прем’єра відбудеться 29 листопада о 20.20.

– За кількістю заповнених анкет, а їх було біля пів мільйона, ми зрозуміли, що аудиторія вкрай зацікавлена. Не дивно, тому що подібного формату зараз немає на українських телеканалах. Тож ми вирішили зробити нашому глядачеві подарунок до Нового року ‒ подвійну порцію легендарного шоу Хто хоче стати мільйонером.

В ефірі ICTV гра виходитиме двічі на тиждень, ‒ поділилася генеральна креативна продюсерка програмного напрямку ICTV Тетяна Гребенік.

Робота над студією вже закінчена, а крісло гравця чекає на майбутніх мільйонерів.

Шанс потрапити у шоу ще є. Анкету можна заповнити на сайті каналу.

Очікуйте грандіозну прем’єру Хто хоче стати мільйонером в ефірі ICTV!

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Теги
ICTV , Стас Боклан , Хто хоче стати мільйонером
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