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Кто хочет стать миллионером покажут на ICTV в ноябре — дата

18 ноября 2021, 10:49
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Кто хочет стать миллионером покажут на ICTV в ноябре — дата
Источник: ICTV

Канал ICTV уже раскрыл множество деталей о запуске легендарного шоу Кто хочет стать миллионером. Однако осталось узнать, когда украинцы смогут насладиться просмотром ожидаемых игр разума. Итак, премьера состоится 29 ноября в 20.20.

— По количеству заполненных анкет, а их было около полумиллиона, мы поняли, что аудитория очень заинтересована. Неудивительно, потому что подобного формата сейчас нет на украинских телеканалах. Так что мы решили сделать нашему зрителю подарок к Новому году – двойную порцию легендарного шоу Кто хочет стать миллионером?.

В эфире ICTV игра будет выходить дважды в неделю, – поделилась генеральный креативный продюсер программного направления ICTV Татьяна Гребеник.

Работа над студией уже окончена, а кресло игрока ждет будущих миллионеров.

Шанс попасть в шоу еще есть. Анкету можно заполнить на сайте канала.

Ожидайте грандиозную премьеру Кто хочет стать миллионером в эфире ICTV!

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Теги
ICTV , Стас Боклан , Кто хочет стать миллионером
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