Українська співачка Христина Соловій розкритикувала Тіну Кароль за її творчість. В одному з останніх інтерв’ю артистка зазначила, що їй ніколи не подобалася творчість Тіни.

Уривок із критикою Кароль опублікувала у своєму Instagram і відповіла на висловлювання колеги.

Так, Соловій в інтерв’ю спитали за українську попмузику. Співачка заявила, що вона продовжує традицію, яку розпочали Руся, Ірина Білик та Руслана. Навіть Ані Лорак вписала своє ім’я в історію завдяки двом україномовним альбомам.

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Утім, у цьому списку ніколи не буде Тіни Кароль.

З нею Христина познайомилася у 2013 році, і хотіла піти з одного з музичних проєктів через небажання співати російську попсу – тоді йшлося про творчість Кароль.

– У Тіни я не пам’ятаю жодної пісні, яка на мене вплинула. Ми говоримо про україномовні треки. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика, – заявила Соловій.

На це Кароль коротко відреагувала – вона опублікувала частину інтерв’ю з Христиною і підписала Все буде добре.

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль у прямому ефірі послала росіян слідом за крейсером Москва. Відео з нецензурною лексикою від артистки швидко набрало популярності у мережі.