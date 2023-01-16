Украинская певица Христина Соловий раскритиковала Тину Кароль за ее творчество. В одном из последних интервью артистка указала, что ей никогда не нравилось творчество Тины.

Отрывок с критикой Кароль опубликовала в своем Instagram и ответила на высказывания коллеги.

Так, Соловий в интервью спросили за украинскую поп-музыку. Певица заявила, что она продолжает традицию, которую начали Руся, Ирина Билык и Руслана. Даже Ани Лорак вписала свое имя в историю благодаря двум украиноязычным альбомам.

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Впрочем, в этом списке никогда не будет Тины Кароль.

С ней Христина познакомилась в 2013 году, и хотела уйти из одного из музыкальных проектов из-за нежелания петь российскую попсу — тогда речь шла о творчестве Кароль.

— У Тины я не помню ни одной песни, которая на меня повлияла. Мы говорим об украиноязычных треках. Все ее самые популярные релизы — это российская музыка, — заявила Соловий.

На это Кароль кратко отреагировала — она опубликовала часть интервью с Христиною, и подписала Все будет хорошо.

Напомним, что недавно Тина Кароль в прямом эфире послала россиян вслед за крейсером Москва. Видео с нецензурной лексикой от артистки быстро набрало популярность в сети.