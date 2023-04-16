Співачка Софія Ротару привітала православних християн із Великоднем.

Артистка зробила це у звичному для себе стилі, оприлюднивши листівку-привітання в Instagram-stories. На картинці зображено паску та писанки.

– Любові вам, надії, сил і віри! Христос воскрес, – написано на картинці.

Зазначимо, що Софія Ротару останнім часом тільки так і виходить на зв’язок зі своїми шанувальниками. Картинками вона реагує на те, що відбувається в Україні, або ж вітає підписників із різними святами.

Так, наприклад, на Благовіщення Софія Ротару опублікувала листівку, на якій зображено Діву Марію та архангела Гавриїла, який приніс їй благу звістку, повідомивши, що вона стане матір’ю Ісуса Христа.