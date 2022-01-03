Доброю традицією українського співака Олександра Пономарьова стали авторські різдвяні колядки, які він виконує разом із іншими зірками шоу-бізнесу.

Ось уже п’ять років поспіль артист дарує українцям святковий настрій, щоразу дивуючи їх дедалі більше. Ми вирішили згадати – найкращі колядки на Різдво від Олександра Пономарьова, які скрасять ваші святкові вечори.

У 2016 році світ побачила перша різдвяна пісня Олександра – Христос народився. Її музикант виконав самостійно, супроводивши свій спів хором

У 2018 році Пономарьов презентував пісню Колядує Україна. Тоді він виконав колядку разом із хором та оркестром.

Вже наступного року – 2019, Олександр заспівав колядку Добрий вечір тобі, пане господарю разом із Олегом Винником та Таюне. Їхній спів супроводжувало піаніно.

У 2020 році світ побачила колядка Нова радість стала. До її запису Пономарьов залучив уже більшу кількість артистів, виконавши різдвяну пісню разом із Тіною Кароль, Іриною Білик, Олегом Скрипкою, Alekseev і Dzidzio.

У 2021 році Олександр Пономарьов не став порушувати традицію, презентувавши колядку Христос народився. Цього разу колаборація зірок супроводжувалася не лише акомпанементом піаніста, а й хором та оркестром.

Презентовану 25 грудня колядку Олександр виконав разом із Олею Поляковою, Лесею Нікітюк, Артемом Пивоваровим, Alekseev та Dzidzio.

Варто зазначити, що шанувальники творчості Пономарьова вже звикли до такої традиції і з кожним роком чекають на нові колядки, дякуючи артисту за відродження наших традицій.