Доброй традицией украинского певца Александра Пономарева стали авторские рождественские колядки, которые он исполняет совместно с другими звездами шоу-бизнеса.

Вот уже пять лет подряд артист дарит украинцам праздничное настроение, каждый раз удивляя их все больше. Мы решили вспомнить — лучшие колядки на Рождество от Александра Пономарева, которые скрасят ваши праздничные вечера.

В 2016 году мир увидела первая рождественская песня Александра — Христос народився. Ее музыкант исполнил самостоятельно, сопроводив свое пение хором.

В 2018 году Пономарев презентовал песню Колядує Україна. Тогда он исполнил колядку вместе с хором и оркестром.

Уже в следующем году — 2019, Александр спел колядку Добрий вечір тобі, пане господарю вместе с Олегом Винником и Таюне. Их пение сопровождало пианино.

В 2020 году мир увидела колядка Нова радість стала. К ее записи Пономарев привлек уже большее количество артистов, исполнив рождественскую песню вместе с Тиной Кароль, Ириной Билык, Олегом Скрипкой, Alekseev и Dzidzio.

В 2021 году Александр Пономарев не стал нарушать традицию, презентовав колядку Христос народився. На этот раз коллаборация звезд сопровождалась не только аккомпанементом пианиста, но и хором, и оркестром.

Презентованную 25 декабря колядку Александр исполнил вместе с Олей Поляковой, Лесей Никитюк, Артемом Пивоваровым, Alekseev и Dzidzio.

Стоит отметить, что поклонники творчества Пономарева уже привыкли к таком традиции и с каждым годом ждут новых колядок, благодаря артиста за возрождение наших традиций.