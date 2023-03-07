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Присвятили українським матерям: Антитіла та U2 виступили разом у Лондоні

7 Березня 2023, 13:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Антитіла та U2

Гурт Антитіла показав відео спільного виступу з рок-колективом U2 у Лондоні. 26 лютого разом на концерті вони виконали пісню Mothers of the Disappeared.

В Instagram Антитіла також згадали, як U2 виступали в метро Києва, щоб підтримати українців.

– Історичний момент. На концерті гурту Антитіла в Лондоні на сцену вийшли легендарні Bono і Edge. Дев’ять місяців тому вони приїхали в Україну з виступом, щоб підтримати український народ. Тоді вони запросили Антитіла приєднатися до них на імпровізованій сцені метро. Цього разу вже Антитіла прилетіли до Лондона і розділили одну сцену разом із Bono та The Edge, – поділився колектив.

Пісню Mothers of the Disappeared було виконано як присвяту всім українським матерям, які чекають на своїх синів з війни, а також тим, чиї сини вже ніколи не повернуться додому.

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– Дякуємо всій команді U2 за сильні та щирі вчинки і підтримку України. Разом переможемо! Слава Україні! – підсумували Антитіла.

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Антитіла Гурт U2 Концерт
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