Фронтмен ирландской группы U2 Боно рассказал о случае, который произошел с ним в резиденции президента США. Он заснул в Белом доме во время встречи с Бараком Обамой, где был со своей женой Али Хьюсон.

Курьезным случаем артист поделился в своих мемуарах Капитуляция: 40 песен, одна история, которые представил 1 ноября. Боно рассказал, что у него аллергия на салициловую кислоту, которая содержится в вине и некоторых продуктах. 44-й президент США пил коктейли, а певец пригубил два бокала вина.

— Когда я начал засыпать, я извинился, и то, что произошло дальше, немного размыто, но, по словам Али, прошло около 10 минут, прежде чем президент спросил ее: Боно давно нет. Он в порядке? — вспоминает музыкант.

По словам Боно, его жена сказала Обаме, что не о чем беспокоиться, но тогдашний президент был полон решимости найти его и нашли — в спальне Линкольна.

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— Они вошли в спальню Линкольна, и там я оказался, совсем замерзший, на самой его кровати, — рассказал артист.

Добавляет, Барак не поверил, что у него непереносимость салициловой кислоты, поэтому просто подумал, что певец перебрал, а жена прикрывает его.

Стоит отметить, сейчас многие звезды презентуют свои мемуары, например, актер Мэттью Перри, который раскрыл о себе в них много неожиданных вещей. Так, звезда сериала Друзья признался в ненависти к Киану Ривзу.