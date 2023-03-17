Музыкант Боно из группы U2 признался, что в юности очень любил слушать группу ABBA. Артист скрывал это, так как его сверстники слушали панк.

Так, в детстве музыкант любил шведскую поп-музыку, и всегда был благодарен творчеству ABBA. К списку любимцев музыканта можно отнести и Bee Gees. Правда, чтобы выглядеть мачо, это пристрастие приходилось скрывать от общества.

— Но есть немного во мне от мачо: я не хотел признаваться в любви к ABBA. И вот что я вам скажу — их песни просто лучшие. В искусстве нельзя быть эмпириком во всем, — заявил Боно.

Артист добавил, что музыка шведской группы была национальным гимном молодых матерей.

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Гитарист U2 Эдж также рассказал, как они относились к поп-музыке.

— Мы – большие поклонники этих скандинавских музыкантов, ценим их творчество, которое росло годами. Мы поклонники Bee Gees, чего люди и представить себе не могли, — заявил артист.

Что касается Боно, то он даже смог осуществить свою мечту — он пригласил на сцену композитора и автора песен АВВА Бенни Андерсона во время концерта U2 в Стокгольме в 1992 году. Музыкант пошутил, что тогда они убили песню Dancing Queen кавером в своем стиле.

У ирландского артиста есть много интересных историй из жизни. К примеру, Боно заснул в Белом доме во время встречи с Бараком Обамой. Все из-за алергии на салициловую кислоту, которая содержалась в вине, подававшемся на мероприятии. Музыкант выпил несколько бокалов, а затем очнулся уже в спальне Линкольна.