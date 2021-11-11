Український дизайнер одягу Андре Тан зізнався, що після розлучення з дружиною Аліною Харечко поїхав у гори на ретрит.

Протягом 10 днів модельєр мовчав і займався медитацією. Єдина комунікація за день – це 15-хвилинне спілкування із собою у дзеркалі, коли ти висловлюєш усе, що пережив та усвідомив.

– Після розлучення я вибрав складний шлях. Замість алкоголю та розпусти — цигун, аяуаска та йога. Ретрит – це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня – з ранку до ночі медитації, – розповів дизайнер.

Під час ретриту не можна вживати м’ясо, яйця чи молочні продукти. Все, що їв Андре Тан – боби та салати. Дизайнер додав, що вони практикували досить динамічні медитації.

– Це не означає, що ти обов’язково сидиш годинами на підлозі й повільно дихаєш. У нас були динамічні медитації по кілька годин, коли ти, наприклад, стрибаєш, дихаєш у швидкому темпі, розкручуєш хару та танцюєш до останньої краплі поту, – зазначив він.

Проте займатися духовними практиками виявилося не так легко. Дизайнер зізнався, що вже через три дні йому хотілося втікти. Він втомився від медитацій так, ніби “цілими днями розвантажував вугілля”.

– Я був реально готовий послати весь цей ретрит та поїхати. Якби я приїхав на машині, а не прилетів літаком, я б просто втік! Але це був переломний момент… Згодом я почав відчувати легкість і ловити разючі інсайти, – зізнався дизайнер.

Нагадаємо, про розлучення Андре Тана з дружиною Аліною Харечко стало відомо у травні 2021 року. Попри те, що кохання пройшло, вони залишилися хорошими друзями.

Кутюр’є зізнався, що вдячний екс-дружині за пройдений разом шлях. Аліна Харечко та Андре Тан таємно одружилися в 2012 році на Мальдівах. До цього вони перебували в стосунках три роки. Пара виховує доньку Софію.