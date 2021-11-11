Украинский дизайнер одежды Андре Тан признался, что после развода с женой Алиной Харечко уехал в горы на ретрит.

В течение 10 дней модельер молчал и занимался медитацией. Единственная коммуникация за день – это 15-минутное общение с собой в зеркале, когда ты высказываешь все, что пережил и осознал.

– После развода я выбрал сложный путь. Вместо алкоголя и разврата — цигун, аяуаска и йога. Ретрит – это когда группу незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день – с утра до ночи медитации, – рассказал дизайнер.

Во время ретрита нельзя есть мясо, яйца или молочные продукты. Все, что ел Андре Тан – бобы и салаты. Дизайнер добавил, что они практиковали достаточно динамические медитации.

– Это не значит, что ты обязательно сидишь часами на полу и медленно дышишь. У нас были динамические медитации по несколько часов, когда ты, например, прыгаешь, дышишь в быстром темпе, раскручиваешь хару и танцуешь до последней капли пота, — отметил он.

Однако заниматься духовными практиками оказалось не так-то легко. Дизайнер признался, что уже через три дня ему хотелось убежать. Он устал от медитаций так, будто “целыми днями разгружал уголь”.

— Я был реально готов послать весь этот ретрит и уехать. Если бы я приехал на машине, а не прилетел на самолете, я бы просто убежал! Но это был переломный момент… Впоследствии я начал чувствовать легкость и ловить поразительные инсайты, – признался дизайнер.

Напомним, о разводе Андре Тана с супругой Алиной Харечко стало известно в мае 2021 года. Несмотря на то, что любовь прошла, они остались хорошими друзьями.

Кутюрье признался, что благодарен экс-жене за пройденный вместе путь. Алина Харечко и Андре Тан тайно поженились в 2012 году на Мальдивах. До этого они находились в отношениях три года. Пара воспитывает дочь Софию.