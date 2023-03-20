Новозеландський актор Сем Нілл зізнався, що тяжко хворий. У зірки Парку Юрського періоду рак крові – лейкемія третьої стадії.

Сем зазначив, що його точний діагноз, про який він дізнався рік тому, – ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома. Вперше про свою хворобу 75-річний Нілл розповів в особистих мемуарах Я коли-небудь говорив вам це? 21 березня вони стануть доступні громадськості в США, Великій Британії та Австралії.

Нині актор перебуває у стадії ремісії після курсу хіміотерапії.

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– Я не боюся вмирати, але це мене засмучує. Я хотів би пожити ще десяток-другий років. Розумієте? – написав Сем у мемуарах.

Зараз він живе на фермі в Новій Зеландії.

– Ми побудували всі ці чудові тераси, у нас є ці оливкові дерева й кипариси, і я хочу бути поруч, щоб побачити, як усе це росте. І в мене є мої милі маленькі онуки. Я хочу бачити, як вони дорослішають, – поділився Нілл.

Над книгою він почав працювати після того, як дізнався про свій діагноз, і був змушений припинити зніматися в фільмах. Наразі актор працює над новим кінопроєктом.