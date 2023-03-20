Новозеландский актер Сэм Нилл признался, что тяжело болен. У звезды Парка юрского периода рак крови — лейкимия третей стадии.

Сэм отметил, что его точный диагноз, о котором он узнал год назад — ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Впервые о своей болезни 75-летний Нилл рассказал в личный мемуарах Я когда-нибудь говорил вам это? 21 марта они станут доступны общественности в США, Великобритании и Австралии.

Сейчас актер находится в стадии ремиссии после курса химиотерапии.

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— Я не боюсь умирать, но это меня расстраивает. Я хотел бы пожить еще десяток-другой лет. Понимаете? — написал Сэм в мемуарах.

Сейчас он живет на ферме в Новой Зеландии.

— Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это взрослеет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они взрослеют, — поделился Нилл.

Над книгой он стал работать после того, как узнал о своем диагнозе, и был вынужден прекратить сниматься в фильмах. Сейчас актер работает над новым кинопроектом.