Канадський актор Елліот Пейдж розповів, що одного разу відмовився від великої ролі в кіно, оскільки думка про те, що йому доведеться носити жіночий одяг, викликала бажання “вбити” себе.

У своїх мемуарах він згадав, що збирався поїхати до Англії, щоб зіграти бажану роль, засновану на відомій книзі.

Тоді Пейдж уявив себе в жіночому костюмі середини ХІХ століття, і зрозумів, що більше не може та не хоче грати жіночих персонажів, оскільки ще в той час він грав цю роль у своєму особистому житті.

– Сукня, туфлі, волосся промайнули перед очима. Це було вже занадто. Я зрозумів, що якби я зробив це, я хотів би вбити себе… Я змусив себе розвіяти правду, побоюючись вигнання, але я був пригнічений, заплутавшись у похмурому маскуванні. Порожня безцільна оболонка. Було нелегко пояснити моїм представникам, що я не можу взяти на себе роль через одяг, – згадує Елліот.

Хоча Пейдж не розкрив назву фільму у своїй книзі, проте колись він знявся в екранізації роману Шарлотти Бронте Джейн Ейр. Згодом роль дісталася акторці Міа Васіковській.

Нагадаємо, у 2020 році Еллен Пейдж заявила про зміну статі та зазначила, що тепер вона трансгендерний чоловік.