Канадский актер Эллиот Пейдж рассказал, что однажды отказался от большой роли в кино, поскольку мысль о том, что ему придется носить женскую одежду, вызывала желание “убить” себя.

В своих мемуарах он вспомнил, что собирался поехать в Англию, чтобы сыграть желанную роль, основанную на известной книге.

Тогда Пейдж представил себя в женском костюме середины XIX века, и понял, что больше не может и не хочет играть женских персонажей, поскольку еще в то время он играл эту роль в своей личной жизни.

— Платье, туфли, волосы промелькнули перед глазами. Это было уже слишком. Я понял, что если бы я сделал это, я хотел бы убить себя… Я заставил себя развеять правду, опасаясь изгнания, но я был подавлен, запутавшись в мрачной маскировке. Пустая бесцельная оболочка. Было нелегко объяснить моим представителям, что я не могу взять на себя роль из-за одежды, — вспоминает Эллиот.

Хотя Пейдж не раскрыл название фильма в своей книге, однако когда-то он не снялся в экранизации романа Шарлотты Бронте Джейн Эйр. Позже роль досталась актрисе Мие Васиковской.

Напомним, в 2020 году Эллен Пейдж заявила о смене пола и отметила, что теперь она трансгендерный мужчина.