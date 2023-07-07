Американську співачку Брітні Спірс ударив по обличчю охоронець баскетболіста Віктора Вембаньями. Виконавиця хотіла сфотографуватися зі спортсменом, однак служба безпеки останнього не дала їй цього зробити.

Інцидент стався в Лас-Вегасі – у ресторані Catch у готелі ARIA. Брітні разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі вирушила до закладу на вечерю. Коли вона увійшла всередину, її оточили фанати.

Там співачка помітила Віктора, фанаткою якого є, і захотіла сфотографуватися з ним. Вона поплескала його по правому плечу, але директор служби безпеки Сан-Антоніо Сперс – команди, за яку грає Віктор Вембаньяма, миттєво вдарив її тильною стороною руки, внаслідок чого вона впала на землю.

Сама Брітні вже прокоментувала інцидент, зазначивши, що не була готова до того, що трапилося, адже вона просто хотіла зробити фото і поплескала Віктора по плечу, а не хапала його ззаду, як він сам заявив.

– Його охорона тут же вдарила мене по обличчю на очах у натовпу… Мене постійно оточують люди, і навіть тієї ночі мене оточило щонайменше 20 осіб. Моя служба безпеки не напала на жодного з них, – наголосила Спірс.

Співачка додала, що такою історією соромно ділитися, але водночас і важливо, щоб подати приклад людям, що до всіх потрібно ставитися з повагою.

Також вона сказала, що публічних вибачень від баскетболіста і його служби безпеки ще не отримала.

Варто зазначити, Спірс та її служба безпеки одразу подали заяву в поліцію про нанесення побоїв. Найімовірніше, її буде передано в окружну прокуратуру.