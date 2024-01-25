Українська співачка Тіна Кароль випустила нову пісню Троянди і кліп на неї. У свій день народження 25 січня, артистка вирішила заспівати про ніжні почуття.

Тіна Кароль – Троянди: слухати онлайн

Так, у кліпі артистка постала в чорній сукні та з мікрофоном на стійці. Зірка сидить на стільці та співає про почуття.

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– Піснею Троянди я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали тільки ті, з ким можна помовчати, ніби бути “на одній гучності”. Це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле і майбутнє, – підписала свою роботу співачка.

Її слова супроводжують лише акустична гітара, струнний оркестр і перкусія, що надає її роботі атмосферності

Користувачі мережі відреагували на нову творчість Тіни:

Як завжди чудова.

Це дуже чуттєво і зворушливо!

Тіна, це так красиво! Так чуттєво, так ніжно і тендітно!

Це розрив. Така душевна пісня і відеоробота.

З прем’єрою Тіна! Дуже чуттєва глибока пісня! Це круто.

Українські артисти співають не тільки про кохання – нещодавно Джамала випустила пісню, присвячену загиблому на війні другу. Вона створена для всіх тих братів і сестер, яким не встигли сказати важливі слова.