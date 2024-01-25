Украинская певица Тина Кароль выпустила новую песню Троянди и клип на нее. В свой день рождения 25 января, артистка решила спеть о нежных чувствах.

Тина Кароль — Троянди: слушать онлайн

Так, в клипе артистка показалась в черном платье и с микрофоном на стойке. Звезда сидит на стуле и поет о чувствах.

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— Песней Троянди я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важными стали только те, с кем можно помолчать, будто быть “на одной громкости”. Это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на измену и правду, на прошлое и будущее, — подписала свою работу певица.

Ее слова сопровождают только акустическая гитара, струнный оркестр и перкуссия, что дает ее работе атмосферность.

Пользователи сети отреагировали на новое творчество Тины:

Как всегда великолепная.

Это очень чувственно и трогательно!

Тина, это так красиво! Так чувственно, так нежно и хрупко!

Это разрыв. Такая душевная песня и видеоработа.

С премьерой Тина! Очень чувственная глубокая песня! Это круто.

Украинские артисты поют не только о любви — недавно Джамала выпустила песню, посвященную погибшему на войне другу. Она создана для всех тех братьев и сестер, которым не успели сказать важные слова.