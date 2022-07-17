Хороших русских нет, мы уже проср*ли 2014 год: Валерия Ходос отказалась сниматься с актерами из РФ

Украинская актриса Валерия Ходос записала обращение к коллегам и призвала их не сотрудничать с “хорошими” российскими артистами и режиссерами.

— Сейчас начинают доснимать проекты, которые снимали до войны, и в которых принимают участие русские артисты, и которые якобы за нас, которые “хорошие русские”, которые “очень переживают” и даже что-то писали об этом. Для меня нет и никогда не будет никаких “хороших русских”. Никогда я не зайду на одну съемочную площадку с человеком, у которого красный российский паспорт. Даже с актерами, с которыми я снималась тут, в Украине, до войны. Даже если ранее я с вами общалась и уважала ваш талант. Забудьте об этом. Никогда я больше вас не буду рада видеть в своей стране. Вы для меня враги, — отметила Ходос.

По словам актрисы, сотрудничество с русскими артистами будет на совести каждого. Сама Валерия Ходос категорически отказалась заходить в кадр с российскими коллегами. Актрисе стыдно за то, что в 2014 году она не была в этом вопросе столь радикальной.

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— Россия – враг, российские актеры – враги. Нельзя заходить в кадр и работать с русней. Почему? Потому что они убивают наших людей и детей. Украинские артисты, мы уже проср*ли 2014 год, и мне стыдно, что я не была такой категоричной. Сейчас мы имеем, что имеем. Нельзя сотрудничать с врагом. Не хотела поучать, но выходит, что так делаю. Возможно, кто-то сейчас собирает чемодан, чтобы поехать за границу на съемки, потому что именно там сейчас доснимают проекты, чтобы потом показывать на украинском телевидении, не нужно сотрудничать с врагом. Никаких “хороших русских артистов и режиссеров” нет. Эти люди, эта нация убивает мою нацию, — добавила Ходос.

Такую позицию актрисы в комментариях поддержали звезда сериала Сваты Анна Кошмал, Елена Светлицкая, Инга Нагорная, Янина Соколова, Маричка Падалко.

В свою очередь Наталка Денисенко согласилась со словами Ходос и объяснила свое решение досняться в сериале Крепостная.