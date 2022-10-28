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Після чуток про роман з іншим Холостяком: відома танцівниця прийшла боротися за Топольського

28 Жовтня 2022, 22:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Після чуток про роман з іншим Холостяком: відома танцівниця прийшла боротися за Топольського

Відома українська модель і танцівниця Аделіна Делі стала учасницею романтичного реаліті Холостяк 12 на СТБ.

Поява Аделіни на першій вечірці була справді блискучою – дівчина одягнула ефектний комбінезон із паєток.

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19-річна дівчина вирішила завоювати увагу Алекса Топольського досить сміливим подарунком – подушкою зі своїм зображенням у повний зріст.

– Це знадобиться тобі в побуті, – пожартувала Аделіна та побажала Холостяку бачити з цією подушкою найсолодші сни.

Раніше Аделіна брала участь в одному з танцювальних проєктів, де її партнером був Холостяк 5 сезону Сергій Мельник. Дівчина зізнається, парі не раз приписували роман, однак вони були гарною командою, не більше. Сам Сергій Мельник підтримав бажання Аделіни піти на 12 сезон Холостяка.

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Дивіться онлайн 1 випуск Холостяка 12

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