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Холостяк 12 с Топольским стартует весной: дата премьеры

3 февраля 2022, 17:18
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Холостяк 12

Телеканал СТБ рассекретил дату премьеры романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским. Новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже 4 марта в 19.00.

— Хо-хо-хо – мы, конечно, не Санта Клаус, но готовы порадовать вас отличными новостями: премьера нового сезона Холостяк состоится 4 марта в 19.00 на СТБ, — сообщили создатели шоу.

В комментариях поклонники проекта отметили, что уже с нетерпением ждут новый сезон.

  • Новый сезон Холостяка я буду смотреть с удовольствием и интересом, поэтому жду
  • Ура! Наконец-то.
  • Класс!
  • Ждем с нетерпением.
  • Супер, ждем!
  • Очень красивый Холостяк, – пишут пользователи сети.

Напомним, что в этот раз свою любовь на проекте будет искать 32-летний бизнесмен и актер Алекс Топольский. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.

В настоящее время Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты, а также продает аксессуары для дезинфекции. Кроме этого, Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.

Недавно Алекс сообщил об окончании съемок Холостяка 12. По словам мужчины, это было невероятно, незабываемо и самое главное – все усилия оправданы. Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.

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Теги
СТБ , Холостяк
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