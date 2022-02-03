Телеканал СТБ рассекретил дату премьеры романтического реалити Холостяк 12 с Алексом Топольским. Новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже 4 марта в 19.00.

— Хо-хо-хо – мы, конечно, не Санта Клаус, но готовы порадовать вас отличными новостями: премьера нового сезона Холостяк состоится 4 марта в 19.00 на СТБ, — сообщили создатели шоу.

В комментариях поклонники проекта отметили, что уже с нетерпением ждут новый сезон.

Новый сезон Холостяка я буду смотреть с удовольствием и интересом, поэтому жду

Ура! Наконец-то.

Класс!

Ждем с нетерпением.

Супер, ждем!

Очень красивый Холостяк, – пишут пользователи сети.

Напомним, что в этот раз свою любовь на проекте будет искать 32-летний бизнесмен и актер Алекс Топольский. Он вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США строить карьеру.

В настоящее время Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты, а также продает аксессуары для дезинфекции. Кроме этого, Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.

Недавно Алекс сообщил об окончании съемок Холостяка 12. По словам мужчины, это было невероятно, незабываемо и самое главное – все усилия оправданы. Поклонники проекта надеются, что Топольскому удалось найти свою любовь.