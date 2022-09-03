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Холостяк 12: когда состоится премьера романтического реалити

3 сентября 2022, 17:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Холостяк 12: когда состоится премьера романтического реалити
Источник: СТБ

Стала известна дата премьеры романтического реалити Холостяк 12. Уже в пятницу, 30 сентября, состоится старт нового сезона.

Традиционно Холостяк 12 начнется в 19:00 на телеканале СТБ. Уже на первой встрече с девушками главный герой Алекс Топольский будет дарить им подарки и приготовит три цвета роз.

Напомним, что премьера Холостяка 12 должна была состоятся весной — 4 марта, однако из-за полномасштабной войны реалити перенесли.

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В 12 сезоне романтического реалити свою любовь будет искать бизнесмен и актер Алекс Топольский. Он вырос во Львове, однако после окончания университета переехал в США.

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Алекс Топольский Холостяк
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