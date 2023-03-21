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Ходила голою по Лос-Анджелесу: Аманда Байнс потрапила до психіатричної клініки

21 Березня 2023, 13:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аманда Байнс
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Аманда Байнс потрапила до психіатричної клініки після того, як поліція Лос-Анджелеса виявила, як вона блукає без одягу недалеко від центру міста.

Як повідомляється, зірка фільму Вона – чоловік, будучи голою і розгубленою, ходила посеред дороги і зупиняла проїжджі машини. Одному з водіїв Аманда сказала, що божеволіє від психозу і попросила його зателефонувати за номером 911.

Спершу 36-річну Байнс доправили до поліцейської дільниці, звідки її вже перемістили до психіатричного відділення. Там вона пробуде щонайменше 72 години і буде перевірена на осудність.

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Зазначимо, що до 2022 року Аманда вісім років перебувала під опікою своїх батьків. Проблеми із законом і психічним здоров’ям у Байнс почалися в 2012-му. Її звинуватили в кількох ДТП і засудили на три роки умовно.

З 2022 року акторка жила в громаді для жінок.

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Джерело
Daily Mail
Теги
актриса психічні розлади
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