Американська акторка Аманда Байнс потрапила до психіатричної клініки після того, як поліція Лос-Анджелеса виявила, як вона блукає без одягу недалеко від центру міста.

Як повідомляється, зірка фільму Вона – чоловік, будучи голою і розгубленою, ходила посеред дороги і зупиняла проїжджі машини. Одному з водіїв Аманда сказала, що божеволіє від психозу і попросила його зателефонувати за номером 911.

Спершу 36-річну Байнс доправили до поліцейської дільниці, звідки її вже перемістили до психіатричного відділення. Там вона пробуде щонайменше 72 години і буде перевірена на осудність.

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Зазначимо, що до 2022 року Аманда вісім років перебувала під опікою своїх батьків. Проблеми із законом і психічним здоров’ям у Байнс почалися в 2012-му. Її звинуватили в кількох ДТП і засудили на три роки умовно.

З 2022 року акторка жила в громаді для жінок.