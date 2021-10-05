Американская актриса и звезда сериала Зачарованные Шеннен Доэрти, которая борется с раком четвертой стадии заявила, что ее еще рано списывать со счетов.

Звезда отметила, что онкология — это не приговор, поэтому она не собирается опускать руки и сдаваться. Кроме того, актриса продолжает сниматься в фильмах.

Доэрти подчеркнула, что стереотип о том, что люди с онкологией не могут работать на полную мощность — неправда.

— Я никогда не хочу сдаваться. Я просто хочу действовать, я буду продолжать бороться, чтобы остаться в живых. Многих людей, которым ставят диагноз — четвертая стадия, как бы списывают со счетов. Предполагается, что они не могут работать на полную мощность, но это неправда. Я считаю актерскую игру спасительной. А еще хочу, чтобы люди перестали предполагать, что мы обречены, и дали нам шанс доказать, что они неправы, — отметила Шеннен.

Ранее Доэрти выразила свою благодарность каждому дню и сказала, что просыпается с ощущением счастья.

— Просыпаюсь с ощущением счастья, что я здесь, что я процветаю. Окружена близкими, которые продолжают наполнять мою жизнь, и благодарна всем вам, которые делятся со мной своей любовью и историями, — написала она в Instagram.

50-летняя Шеннен Доэрти борется с последней стадией рака груди.

Впервые диагноз актрисе поставили в 2015 году, однако в 2017 году ей удалось вылечиться и войти в ремиссию. Однако в 2019 году онкология к ней вернулась.