Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру в Росії, прогулялася проїжджою частиною в Парижі.

Зірка опублікувала короткий ролик в Instagram, в якому йде вздовж дороги і сідає в автомобіль, що під’їхав. Всі дії артистки відбуваються під її трек Americano.

У кадрі Світлана постала в чорній шкіряній сорочці, білих штанях з ґудзиками на сідницях, і туфлях-човниках. Також у зірки була невелика чорна сумка.

– Трохи Парижа й осені, – підписала публікацію Лобода.

Ролик співачки набрав понад 850 тис. переглядів і понад 650 коментарів менш ніж за добу. Очевидно, що відео сподобалося не всім і думки підписників розділилися.

Звичайна, чому всі захоплюються?

Ви як завжди чарівні, Світлана Сергіївна, дякую вам за цю чудову пісню.

Що з волоссям?

Яка розкішна.

Як наші люблять за кордоном викаблучуватися.

Штани задом наперед одягнули.

Ці нескінченні кривляння вас знецінюють.

Хочу бути Лободою.

Париж вам личить.

Яка ви неймовірна.

Чому ти така худа? Це вже занадто!

Дуже жіночна, за вами приємно спостерігати, – пишуть у коментарях співачки.

1 жовтня Світлана Лобода презентувала пісню Americano. Трек вийшов доволі осіннім і ліричним.

Артистка співає про бажання одужати від болісних стосунків із колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.