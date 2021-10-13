Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру в Росії, прогулялася проїжджою частиною в Парижі.
Зірка опублікувала короткий ролик в Instagram, в якому йде вздовж дороги і сідає в автомобіль, що під’їхав. Всі дії артистки відбуваються під її трек Americano.
У кадрі Світлана постала в чорній шкіряній сорочці, білих штанях з ґудзиками на сідницях, і туфлях-човниках. Також у зірки була невелика чорна сумка.
– Трохи Парижа й осені, – підписала публікацію Лобода.
Ролик співачки набрав понад 850 тис. переглядів і понад 650 коментарів менш ніж за добу. Очевидно, що відео сподобалося не всім і думки підписників розділилися.
- Звичайна, чому всі захоплюються?
- Ви як завжди чарівні, Світлана Сергіївна, дякую вам за цю чудову пісню.
- Що з волоссям?
- Яка розкішна.
- Як наші люблять за кордоном викаблучуватися.
- Штани задом наперед одягнули.
- Ці нескінченні кривляння вас знецінюють.
- Хочу бути Лободою.
- Париж вам личить.
- Яка ви неймовірна.
- Чому ти така худа? Це вже занадто!
- Дуже жіночна, за вами приємно спостерігати, – пишуть у коментарях співачки.
1 жовтня Світлана Лобода презентувала пісню Americano. Трек вийшов доволі осіннім і ліричним.
Артистка співає про бажання одужати від болісних стосунків із колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.