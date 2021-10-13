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Хочу бути Лободою: співачка показала прогулянку по осінньому Парижу

13 Жовтня 2021, 09:33 Каріна Зуєва
Хочу бути Лободою: співачка показала прогулянку по осінньому Парижу
Джерело: Світлана Лобода

Українська співачка Світлана Лобода, яка будує кар’єру в Росії, прогулялася проїжджою частиною в Парижі.

Зірка опублікувала короткий ролик в Instagram, в якому йде вздовж дороги і сідає в автомобіль, що під’їхав. Всі дії артистки відбуваються під її трек Americano.

У кадрі Світлана постала в чорній шкіряній сорочці, білих штанях з ґудзиками на сідницях, і туфлях-човниках. Також у зірки була невелика чорна сумка.

– Трохи Парижа й осені, – підписала публікацію Лобода.

Ролик співачки набрав понад 850 тис. переглядів і понад 650 коментарів менш ніж за добу. Очевидно, що відео сподобалося не всім і думки підписників розділилися.

  • Звичайна, чому всі захоплюються?
  • Ви як завжди чарівні, Світлана Сергіївна, дякую вам за цю чудову пісню.
  • Що з волоссям?
  • Яка розкішна.
  • Як наші люблять за кордоном викаблучуватися.
  • Штани задом наперед одягнули.
  • Ці нескінченні кривляння вас знецінюють.
  • Хочу бути Лободою.
  • Париж вам личить.
  • Яка ви неймовірна.
  • Чому ти така худа? Це вже занадто!
  • Дуже жіночна, за вами приємно спостерігати, – пишуть у коментарях співачки.
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1 жовтня Світлана Лобода презентувала пісню Americano. Трек вийшов доволі осіннім і ліричним.

Артистка співає про бажання одужати від болісних стосунків із колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.

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Світлана Лобода
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