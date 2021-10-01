Популярна співачка Світлана Лобода презентувала нову пісню, яка називається Americano.

Нова композиція виконавиці має всі шанси стати хітом цієї осені. Вона лірична і присвячена токсичним стосункам.

Світлана співає про бажання одужати від болісних стосунків з колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.

– Це найкраще, що відбувалося зі мною цієї осені, – написала Лобода в Instagram, анонсуючи трек.

Крім того, артистка висловила сподівання, що шанувальникам сподобається її нова осіння пісня. Реакція підписників не змусила себе довго чекати.

Що ви з нами робите? Пішла за хустинкою.

З перших секунд аж сироти виступили.

Тема мого життя.

Дуже гарна пісня.

І знову хіт, і знову на повторі.

Те, що зараз потрібно. 100% влучення.

Як красиво звучить.

Це чудово!

З перший слів сингл дуже подобається.

Осінь створена саме для таких пісень.

Дякую, Світлано, за Americano.

Ви наш вогонь у цю холодну осінь, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що в серпні Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою. Композиція називається Indie Rock. Це перша робота виконавиці рідною мовою. Однак у треку є і російськомовна версія.