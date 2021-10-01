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Americano: Світлана Лобода презентувала осінню ліричну пісню

1 Жовтня 2021, 08:33 Каріна Зуєва
Світлана Лобода

Популярна співачка Світлана Лобода презентувала нову пісню, яка називається Americano.

Нова композиція виконавиці має всі шанси стати хітом цієї осені. Вона лірична і присвячена токсичним стосункам.

Світлана співає про бажання одужати від болісних стосунків з колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.

– Це найкраще, що відбувалося зі мною цієї осені, – написала Лобода в Instagram, анонсуючи трек.

Крім того, артистка висловила сподівання, що шанувальникам сподобається її нова осіння пісня. Реакція підписників не змусила себе довго чекати.

  • Що ви з нами робите? Пішла за хустинкою.
  • З перших секунд аж сироти виступили.
  • Тема мого життя.
  • Дуже гарна пісня.
  • І знову хіт, і знову на повторі.
  • Те, що зараз потрібно. 100% влучення.
  • Як красиво звучить.
  • Це чудово!
  • З перший слів сингл дуже подобається.
  • Осінь створена саме для таких пісень.
  • Дякую, Світлано, за Americano.
  • Ви наш вогонь у цю холодну осінь, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що в серпні Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою. Композиція називається Indie Rock. Це перша робота виконавиці рідною мовою. Однак у треку є і російськомовна версія.

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Теги
Пісня , Прем’єра , Світлана Лобода
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