Популярна співачка Світлана Лобода презентувала нову пісню, яка називається Americano.
Нова композиція виконавиці має всі шанси стати хітом цієї осені. Вона лірична і присвячена токсичним стосункам.
Світлана співає про бажання одужати від болісних стосунків з колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.
– Це найкраще, що відбувалося зі мною цієї осені, – написала Лобода в Instagram, анонсуючи трек.
Крім того, артистка висловила сподівання, що шанувальникам сподобається її нова осіння пісня. Реакція підписників не змусила себе довго чекати.
- Що ви з нами робите? Пішла за хустинкою.
- З перших секунд аж сироти виступили.
- Тема мого життя.
- Дуже гарна пісня.
- І знову хіт, і знову на повторі.
- Те, що зараз потрібно. 100% влучення.
- Як красиво звучить.
- Це чудово!
- З перший слів сингл дуже подобається.
- Осінь створена саме для таких пісень.
- Дякую, Світлано, за Americano.
- Ви наш вогонь у цю холодну осінь, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що в серпні Світлана Лобода презентувала пісню українською мовою. Композиція називається Indie Rock. Це перша робота виконавиці рідною мовою. Однак у треку є і російськомовна версія.
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