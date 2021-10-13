Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, прогулялась по проезжей части в Париже.

Звезда опубликовала короткий ролик в Instagram, в котором идет вдоль дороги и садится в подъехавший автомобиль. Все действия артистки происходят под ее трек Americano.

В кадре Светлана предстала в черной кожаной рубашке, белых штанах с пуговками на ягодицах, и туфлях-лодочках. Также у звезды была небольшая черная сумка.

— Немного Парижа и осени, — подписала публикацию Лобода.

Ролик певицы набрал более чем 850 тыс. просмотров и более 650 комментариев менее чем за сутки. Очевидно, что видео понравилось не всем и мнения подписчиков разделилось.

Обыкновенная, почему все восхищаются?

Вы как всегда очаровательны, Светлана Сергеевна, спасибо вам за эту прекрасну песню.

Что с волосами?

Какая роскошная.

Как наши любят за границей повыделываться.

Штаны задом наперед надели.

Эти бесконечные кривляния вас обесценивают.

Хочу быть Лободой.

Париж вам к лицу.

Какая вы невероятная.

Почему ты такая худая? Это уже слишком!

Очень женственная, за вами приятно наблюдать, — пишут в комментариях певицы.

1 октября Светлана Лобода презентовала песню Americano. Трек вышел довольно осенним и лирическим.

Артистка поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.