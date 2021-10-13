Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, прогулялась по проезжей части в Париже.
Звезда опубликовала короткий ролик в Instagram, в котором идет вдоль дороги и садится в подъехавший автомобиль. Все действия артистки происходят под ее трек Americano.
В кадре Светлана предстала в черной кожаной рубашке, белых штанах с пуговками на ягодицах, и туфлях-лодочках. Также у звезды была небольшая черная сумка.
— Немного Парижа и осени, — подписала публикацию Лобода.
Ролик певицы набрал более чем 850 тыс. просмотров и более 650 комментариев менее чем за сутки. Очевидно, что видео понравилось не всем и мнения подписчиков разделилось.
- Обыкновенная, почему все восхищаются?
- Вы как всегда очаровательны, Светлана Сергеевна, спасибо вам за эту прекрасну песню.
- Что с волосами?
- Какая роскошная.
- Как наши любят за границей повыделываться.
- Штаны задом наперед надели.
- Эти бесконечные кривляния вас обесценивают.
- Хочу быть Лободой.
- Париж вам к лицу.
- Какая вы невероятная.
- Почему ты такая худая? Это уже слишком!
- Очень женственная, за вами приятно наблюдать, — пишут в комментариях певицы.
1 октября Светлана Лобода презентовала песню Americano. Трек вышел довольно осенним и лирическим.
Артистка поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.