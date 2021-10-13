Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персоны

Хочу быть Лободой: певица показала прогулку по осеннему Парижу

13 октября 2021, 09:33 Каріна Зуєва
Хочу быть Лободой: певица показала прогулку по осеннему Парижу
Источник: Світлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру в России, прогулялась по проезжей части в Париже.

Звезда опубликовала короткий ролик в Instagram, в котором идет вдоль дороги и садится в подъехавший автомобиль. Все действия артистки происходят под ее трек Americano.

В кадре Светлана предстала в черной кожаной рубашке, белых штанах с пуговками на ягодицах, и туфлях-лодочках. Также у звезды была небольшая черная сумка.

— Немного Парижа и осени, — подписала публикацию Лобода.

Ролик певицы набрал более чем 850 тыс. просмотров и более 650 комментариев менее чем за сутки. Очевидно, что видео понравилось не всем и мнения подписчиков разделилось.

  • Обыкновенная, почему все восхищаются?
  • Вы как всегда очаровательны, Светлана Сергеевна, спасибо вам за эту прекрасну песню.
  • Что с волосами?
  • Какая роскошная.
  • Как наши любят за границей повыделываться.
  • Штаны задом наперед надели.
  • Эти бесконечные кривляния вас обесценивают.
  • Хочу быть Лободой.
  • Париж вам к лицу.
  • Какая вы невероятная.
  • Почему ты такая худая? Это уже слишком!
  • Очень женственная, за вами приятно наблюдать, — пишут в комментариях певицы.
Читайте также:
Хочу быть Лободой: певица показала прогулку по осеннему ПарижуОдно лицо: Лобода поделилась редким фото с сестрой

1 октября Светлана Лобода презентовала песню Americano. Трек вышел довольно осенним и лирическим.

Артистка поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.

Теги
Світлана Лобода
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка