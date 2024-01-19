Співачка-зрадниця Анна Асті втекла з Росії через участь у “голій” вечірці, навколо якої було дуже багато скандалів. Артистка, яка родом з України, хоче перечекати, поки ситуація навколо вечірки не вщухне.

Що відомо про втечу Анни Асті з Росії

Про виїзд зрадниці з РФ повідомляють російські ЗМІ. Вони інформують, що артистка не повернеться в Росію щонайменше до кінця цієї зими. Примітно, що про її місцеперебування не повідомляється – відомо, що вона полетіла літаком разом зі своїм чоловіком.

На тлі участі в “голій” вечірці концерти Асті почали скасовувати, а ціни на них — падати. Так, вартість її виступу знизилась приблизно на 25%. Попереду у зрадниці тур – поки не відомо, чи відбудеться він узагалі.

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Нагадаємо, що влада РФ засудила вечірку, її організаторці Івлєєвій загрожує тюремне ув’язнення і величезний штраф в 1 млрд рублів.

Наші зірки також реагували на скандальний захід російських знаменитостей. Наприклад, Оля Полякова висміяла учасників “голої” вечірки, де була Івлєєва, Лоліта і Собчак. Для цього Оля прочитала вірш, який ідеально описує подію.

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Фото: Анна Асті