Український продюсер Потап відповів на чутки про своє бажання знову працювати в РФ. Шоумен заявив, що це неможливо на тлі заборон, накладених на нього.

Потап відповів на чутки про своє бажання працювати в Росії

Так, чутки почалися зі слів блогера Богдана Беспалова – за його даними, Потап хоче повернутися на ринок РФ через “реанімацію” кар’єри білоруської співачки Б’янки.

У коментарях під одним з відео Олексія в Instagram користувач мережі поцікавилася в шоумена, чи справді він збирається працювати на ринку Росії.

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– Ця війна показала, хто є хто. Потапе, ми цінували те, що ви робили для українського шоу-бізнесу, але зараз… Тут ще кажуть про те, що ви повертаєтеся в РФ – ну, тоді вам дорога в Україну буде закрита назавжди, – висловилася користувачка в Instagram.

Сам продюсер відреагував на слова про повернення у РФ і нагадав, що йому заборонено в’їжджати на територію Росії протягом тривалого терміну.

– А як же заборона в’їзду в РФ на 50 років, я ж у першому списку за свою позицію, – відповів Потап.

Нагадаємо, останнім часом шоумен часто опиняється в епіцентрі скандалів. Наприклад, у листопаді 2023 року Потап засвітився в компанії росіян у Дубаї. Продюсер був в елітному ресторані і спостерігав, як шеф-кухар готує страви для гостей.