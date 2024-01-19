Певица-предательница Aнна Асти убежала из России из-за участия в “голой” вечеринке, вокруг которой было очень много скандалов. Артистка, которая родом из Украины, хочет переждать, пока ситуация вокруг вечеринки не утихнет.

Что известно о побеге Анны Асти из России

О выезде предательницы из РФ сообщают российские СМИ. Они информируют, что артистка не вернется в Россию как минимум до конца этой зимы. Примечательно, что о ее местоположении не сообщается — известно, что она улетела самолетом вместе со своим мужем.

На фоне участия в “голой” вечеринке концерты Асти начали отменять, а цены на них — падать. Так, стоимость ее выступления снизилась примерно на 25%. Впереди у предательницы тур — пока неизвестно, состоится ли он вообще.

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Напомним, что власти РФ осудили вечеринку, а ее организаторке Ивлеевой грозит тюремное заключение и огромный штраф в 1 млрд рублей.

Наши звезды также реагировали на скандальное мероприятие российских знаменитостей. К примеру, Оля Полякова высмеяла участников “голой” вечеринки, где была Ивлеева, Лолита и Собчак. Для этого Оля прочла стих, который идеально описывает произошедшее.

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Фото: Анна Асти