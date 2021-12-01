Французький модний дім Louis Vuitton присвятив показ чоловічої колекції весна-літо 2021 покійному дизайнеру Вірджилу Абло.

Захід пройшов у Маямі під назвою Virgil Was Here (Вірджил був тут). Локацію прикрасила величезна райдужна статуя Абло – вона поєднувалася з продуманими раніше елементами сет-дизайну.

На показі були Каньє Вест та Кім Кардаш’ян зі своєю старшою донькою Норт. Колишнє подружжя давно дружило з Абло, тому вони прийшли разом, щоб вшанувати пам’ять дизайнера.

Норт Вест одягла стару батьківську футболку Pyrex – першого модного бренду, який Абло запустив ще до Off-White.

– Вірджил був не лише другом, чудовим співробітником, творчим генієм, провидцем, а й одним із найкращих культурних комунікаторів нашого часу. Він підготував ґрунт для майбутніх поколінь. Він був вічним оптимістом, який вірив, що все можливо. Показ Louis Vuitton у Маямі ми провели відповідно до його бажання і в його дусі, – повідомив генеральний директор Louis Vuitton Майкл Бурк.

У фіналі гості побачили світлову інсталяцію в повітрі з ініціалами VA і словами Virgil Was Here.

Нагадаємо, що дизайнер та засновник бренду Off-White Вірджил Абло помер 28 листопада у віці 41 року.

Понад два роки Абло боровся з рідкісною агресивною формою раку – ангіосаркомою серця. Він пройшов безліч складних процедур, спрямованих на одужання, але хвороба виявилася сильнішою.

У Вірджила залишилася сім’я – дружина Шеннон, діти Лоу та Грей, сестра Едвіна, батьки Ні та Юніс Абло.