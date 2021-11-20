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Хлопчик-калькулятор: усний рахунок і три кубики Рубіка на Україна має талант

20 Листопада 2021, 20:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хлопчик-калькулятор: усний рахунок і три кубики Рубіка на Україна має талант
Джерело: СТБ

У п’ятому випуску шоу України має талант на сцені свої математичні здібності продемонстрував Антон Васалатий.

Хлопець усно множить, забирає, ділить та додає числа: десятки, сотні тисяч, мільйони. Паралельно з цим він збирав три кубики Рубіка.

На екрані ноутбука йому показувалися будь-які рівняння, які він швидко вирішував.

– Я брав участь у різних математичних олімпіадах… Дивитимуся на монітор і рахуватиму усно, – сказав Антон.

Судді також поставили йому свої задачі, на які він не довго думаючи відповів, за що отримав чотири Так.

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Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Теги
СТБ , Україна має талант
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