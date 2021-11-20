У п’ятому випуску шоу України має талант на сцені свої математичні здібності продемонстрував Антон Васалатий.

Хлопець усно множить, забирає, ділить та додає числа: десятки, сотні тисяч, мільйони. Паралельно з цим він збирав три кубики Рубіка.

На екрані ноутбука йому показувалися будь-які рівняння, які він швидко вирішував.

– Я брав участь у різних математичних олімпіадах… Дивитимуся на монітор і рахуватиму усно, – сказав Антон.

Судді також поставили йому свої задачі, на які він не довго думаючи відповів, за що отримав чотири Так.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У п’ятому випуску додаткове крісло суддів зайняв олімпійський чемпіон Жан Беленюк.