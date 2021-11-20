В пятом выпуске шоу Україна має талант на сцене свои математические способности продемонстрировал Антон Васалатий.

Парень устно умножает, отнимает, делит и прибавляет числа: десятки, сотни тысяч, миллионы. Параллельно с этим он собирал три кубика Рубика.

На экране ноутбука ему показывались любые уравнения, которые он быстро решал.

— Я брал участие в различных математических олимпиадах… Буду смотреть на монитор и буду считать устно, — сказал 15-летний Антон.

Судьи также задали ему свои задачи, на которые он не долго думая ответил, за что получил четыре Да.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.