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Мальчик-калькулятор: устный счет и три кубика Рубика на Україна має талант

20 ноября 2021, 20:24
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Мальчик-калькулятор: устный счет и три кубика Рубика на Україна має талант
Источник: СТБ

В пятом выпуске шоу Україна має талант на сцене свои математические способности продемонстрировал Антон Васалатий.

Парень устно умножает, отнимает, делит и прибавляет числа: десятки, сотни тысяч, миллионы. Параллельно с этим он собирал три кубика Рубика.

На экране ноутбука ему показывались любые уравнения, которые он быстро решал.

— Я брал участие в различных математических олимпиадах… Буду смотреть на монитор и буду считать устно, — сказал 15-летний Антон.

Судьи также задали ему свои задачи, на которые он не долго думая ответил, за что получил четыре Да.

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Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В пятом выпуске дополнительное судейское кресло занял олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Теги
СТБ , Україна має талант
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